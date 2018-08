Denise Kappes vor der Geburt total am Ende

Denise Kappes erwartet in wenigewn Wochen ihr erstes Baby – doch kurz vor der Geburt ist die schöne Brünette total am Ende.

Denise Kappes: Verzweiflung

Sie kann es gar nicht mehr erwarten, ihr erstes Kind endlich in den Armen zu halten. Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Denise Kappes befindet sich momentan in freudiger Erwartung. Obwohl die Beauty mittlerweile einen ordentlichen Babybauch vorzuweisen hat, dauert es noch ein wenig, bis der gemeinsame Sohn von ihr und Noch-Ehemann Pascal Kappes das Licht der Welt erblickt. Ungefähr sieben Wochen stehen der werdenden Mama noch bevor – eine Aussicht, die Denise langsam ein wenig verzweifeln lässt.

Ein Beitrag geteilt von D E N I S É K A P P È S (@denise_temlitz_official) am Aug 23, 2018 um 10:12 PDT

Denise Kappes: Total am Ende

In ihrer Instagram-Story antwortet Denise auf die Frage eines Fans, wie es ihr momentan ginge, mit folgenden Worten: "Ganz ehrlich?! Ich kann langsam echt nicht mehr. Vielleicht bin ich auch einfach zu viel am Jammern und andere Frauen, die sich im neunten Monat befinden, fühlen sich total wohl mit allem."Tatsächlich könne Denise die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft gar nicht richtig genießen. An Schlaf sei nicht mehr zu denken und auch die Bewegungen des Nachwuchses seien allmählich eine echte Belastung. "Seine Tritte oder sein Strecken, jede Bewegung wird langsam unangenehm – auch wenn es total schön ist, ihn zu spüren. Er drückt auf meine Rippen", führt sie fort.

Ein Beitrag geteilt von D E N I S É K A P P È S (@denise_temlitz_official) am Aug 26, 2018 um 10:55 PDT

Denise Kappes: Baby kommt früher

Immerhin bleibt Denise ein kleiner Trost: Die kompletten 40 Schwangerschaftswochen muss sie nicht durchstehen. Während der kleine Fratz laut Berechnungen der Ärzte eigentlich am 20. oder 21. Oktober das Licht der Welt erblicken würde, will Denise ihr Baby eine Woche früher bei sich haben. Pünktlich zum Geburtstag ihrer Oma am 14. Oktober soll es entweder einen Kaiserschnitt oder eine Geburtseinleitung geben. Viele Leser waren schockiert über diese Entscheidung und machten ihrem Ärger Luft. Es sei "verantwortungslos", "bescheuert" und "egoistisch", das Kind wegen eines Datums früher holen zu wollen. Die Anfeindungen wollte Denise nicht länger auf sich sitzen lassen und schoss auf Instagram zurück: "Unverschämt und böse ist nicht dass, was meine Wünsche und Träume sind, wie z.B unseren Sonnenschein 6 Tage eher auf die Welt zu bringen, sondern eure Art und Weise dagegen zu schießen", schreibt sie auf Instagram. So lange die Ärzte "keine Einwände" hätten, müsse "keiner seinen bösartigen Senf" dazu abgeben.

Ein Beitrag geteilt von D E N I S É K A P P È S (@denise_temlitz_official) am Aug 22, 2018 um 8:00 PDT

