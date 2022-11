Demi Lovato macht Schluss mit "Sonny Munroe"

In einem Interview mit "20/20" erzählte Demi, dass sie sich in der Reha-Klinik wegen Bulemie, Ritzen und psychischer Probleme behandeln ließ. Die 18-Jährige sagte über das Ritzen, mit dem sie bereits mit 11 Jahren begann, dass es "ein Weg (war), meine eigene Scham über mich selbst und über meinen eigenen Körper auszudrücken" war.

"Es war das in Einklang bringen vom Inneren mit dem Äußeren. Und es gab Zeiten, in denen meine Emotionen so angestaut waren, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Der einzige Weg, sofortige Befriedigung zu finden war, durch die unmittelbare Erlösung von mir selbst."

Mit ihrer Geschichte möchte Demi Lovato Mädchen mit ähnlichen Schwierigkeiten Mut machen, sich ihren Problemen zu stellen.

>> Mehr über das Verletzen von Körper und Seele durch Ritzen und Hilfe erfährst Du hier!