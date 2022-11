Deine Hoden: Die Männermacher!

Wozu die Hoden gut sind!

Die Hoden des Mannes erfüllen zwei wichtige Aufgaben:

1. Die Produktion von Geschlechtshormonen:

Zu Beginn der Pubertät beginnt dort die Produktion des männlichen Geschlechtshormons Testosteron. Es bewirkt die körperliche Reifung vom Jungen zum Mann.

Was das Testosteron macht:

» Es fördert die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale wie z.B. Bartwuchs, Schambehaarung, Stimmbruch.

» Es fördert Wachstum und Funktion von Penis und Hoden.

» Es fördert den Aufbau von Muskelmasse.

» Es steigert das sexuelle Verlangen, die Ausdauer und Lebenslust.

» Es steigert die Aggressivität

» Es reguliert die Produktion von Samenzellen.

2. Die Samenproduktion:

In den so genannten Samenkanälen der Hoden setzt am Anfang der Pubertät die Produktion von Samenzellen ein. Von da an ist ein Junge zeugungsfähig. Das heißt: Ungeschützter Sex mit einem Mädchen kann ab sofort zu einer ungewollten Schwangerschaft führen.

Außerdem: Die Hoden gehören zu den erogenen Zonen des Mannes. Sanftes Kraulen, zartes Saugen oder Lecken beim Sex kann dort sehr erregend sein.

Weiter zu: Wie so ein Hoden funktioniert!