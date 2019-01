Dein Winter-Liebes-Horoskop!

"Love is in die air!" Oder vielleicht doch eher nicht? Das wissen nur die Sterne. Was der Winter in Liebesdingen noch so für dich bereithält, erfährst du im großen Winter-Liebes-Horoskop!

Steinbock (22.12. – 20.1.)

Liebe: Du schwebst gerade auf einer rosaroten Wolke. Endlich hat dich dein Schwarm wahrgenommen und ihr hattet bereits ein wunderbares Date. Es werden sicherlich noch viele weitere folgen. Du darfst dich freuen, auch die Zukunft hält viel Liebe und Leidenschaft für euch bereit. Genießt es!

Best Match: Widder

Matched eher nicht so: Jungfrau

Wassermann (21.1. – 19.2.)

Liebe: Du bist gerade sehr glücklich mit deinem Freund/deiner Freundin. Du hälst es jedoch für völlig unnötig, dein Glück an die große Glocke zu hängen. Knutsch-Fotos auf Insta, jeden Tag ein kitschiges Pärchen-Selfie? Findest du eher peinlich. Es reicht ja auch vollkommen, dass du und dein Freund/Freundin wisst, wie happy ihr seid.

Best Match: Schütze

Matched eher nicht so: Fische

Fische (20.2. – 20.3.)

Liebe: Rauf, runter, rauf, runter. Deine Gefühle fahren gerade Achterbahn. Du weißt einfach nicht, was aus deinem Schwarm und dir werden soll. Im einen Moment versteht ihr euch blind, im nächsten habt ihr euch so gar nichts mehr zu sagen... Lass den Kopf nicht hängen, hab Geduld. Die Zeit wird dir zeigen, wie es weitergeht.

Best Match: Waage

Matched eher nicht so: Steinbock

Widder (21.3. – 20.4.)

Liebe: Du wirst jemandem begegnen, der dein Leben verändert. Halte nur stets die Augen offen und werfe auch ruhig mal einen Blick hinter die Fassade. Oft lohnt es sich, einen Menschen richtig kennenzulernen. Manchmal ist das Glück schwerer zu finden, als du vielleicht denkst. Bleib dran, es ist schon ganz nah.

Best Match: Steinbock

Matched eher nicht so: Löwe

stock.adobe.com

Stier (21.4. – 20.5.)

Liebe: Oh no! Dein letztes Date ging ja mal richtig in die Hose. Macht aber nichts, er/sie war nicht der/die Richtige für dich. Du brauchst nur ein bisschen Geduld, schon bald wirst du deinem/deiner Seelenverwandten begegnen. Und das in einem Moment, in dem du so überhaupt nicht damit rechnest...

Best Match: Skorpion

Matched eher nicht so: Waage

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Liebe: Hör doch endlich auf dein Bauchgefühl. Du stehst einfach total auf ihn/sie. Gegen deine Gefühle anzukämpfen bringt nun wirklich nichts und macht dich nur unglücklich. Auch, wenn es vielleicht komplizierter werden könnte, steh zu deinen Gefühlen und mach den ersten Schritt. Du wirst von der Reaktion deines Crushs positiv überrascht!

Best Match: Löwe

Matched eher nicht so: Zwillinge

Krebs (22.6. – 22.7.)

Liebe: Du bist sehr sensibel und nimmst dir die Worte anderer schnell zu Herzen. Jetzt hat ausgerechnet dein Schwarm etwas gesagt, das dich sehr verunsichert und verletzt hat. Friss es nicht in dich hinein, sondern rede mit ihm/ihr. Er/sie hat es ganz anders gemeint, als es bei dir angekommen ist.

Best Match: Schütze

Matched eher nicht so: Fische

Löwe (23.7. – 23.8.)

Liebe: Liebe? Was ist das? Für so etwas wie Gefühle hast du gerade so überhaupt keine Zeit. Die Schule und deine Freunde nehmen gerade soviel deiner Zeit in Anspruch, dass die Liebe grad keinen Platz in deinem Leben hat. Das ist schade, verliebt sein ist doch so ein tolles Gefühl. Nimm dir die Zeit. Dein Traumboy/-girl wartet schon auf dich.

Best Match: Krebs

Matched eher nicht so: Stier

Shutterstock

Jungfrau (24.8. – 23.9.)

Liebe: Flirtalarm!! Du genießt die Aufmerksamkeit der Boys/Girls sehr. Allerdings stehst du eher auf unverbindlich. Ein kleiner Flirt hier, ein gutes Gespräch da, ein Kuss dort. Eine Beziehung oder etwas Regelmäßiges kommt für dich grad nicht infrage. Darauf hast du ja auch gar keine Lust. Noch denkst du so. Aber wart's nur ab: Bald schon klopft dein Traumboy/-girl an...

Best Match: Stier

Matched eher nicht so: Widder

Waage (24.9. – 23.10.)

Liebe: Du bist charmant und kontaktfreudig. Das lieben die Boys/Girls an dir. Dir fällt es überhaupt nicht schwer, neue Leute kennenzulernen. Der/die Richtige war bisher zwar noch nicht dabei, doch: kommt Zeit, kommt Rat! Gib nicht auf und bleib so offen und herzlich, wie du bist. Dann kommt der Rest von ganz alleine...

Best Match: Wassermann

Matched eher nicht so: Schütze

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Liebe: In Liebesdingen sieht es bei dir leider gerade gar nicht gut aus? Du triffst zwar viele Boys/Girls, aber der/die Richtige will einfach nicht dabei sein. Sei nicht traurig, es gibt manchmal solche Phasen. Good News: Auch das hört auf! Und zwar schon bald. Bleib einfach dran und steck den Kopf nicht in den Sand :-)

Best Match: Stier

Matched eher nicht so: Fische

Schütze (23.11. – 21.12.)

Liebe: Endlich Kuschelzeit. Gibt ja auch wirklich nichts schöneres bei so einem kalten Winterwetter. Obwohl dein Freund/deine Freundin und du nun schon eine ganze Weile zusammen seid, wirkt ihr wie frisch verliebt und könnt gar nicht genug voneinander bekommen. Hach, ist Liebe nicht schön?! Genießt es :-)

Best Match: Schütze

Matched eher nicht so: Löwe