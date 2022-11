Dein Schwarm ist viel älter als Du?

Du liebst einen älteren Jungen? Wir erklären, was daran gut ist, einen älteren Freund zu haben und wo es vielleicht schwierig wird.

Liebe achtet nicht aufs Alter. Deshalb fühlen sich einige Menschen eben auch zu jemandem hingezogen, der älter oder jünger ist. Das ist nicht immer gleich ein Problem. Denn schwärmen darf man für wen man will. Aber wenn zwei Menschen tatsächlich ein Liebespaar werden wollen, müssen sie schon einige Dinge beachten. Wir erklären, was in dieser Sache eine Rolle spielt.