Datenschutzerklärung

Im Rahmen der gemeinsamen Verantwortung mit unserem digitalen Werbevermarkter, der Ströer Digital Media GmbH, und den von diesem eingesetzten Vendoren, verarbeiten wir personenbezogene Daten von Ihnen, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse oder ungefähre Standortdaten auf Basis berechtigter Interessen, ohne dass wir hierzu eine Einwilligung von Ihnen einholen. Dies gilt beispielsweise bei der Verarbeitung zur Reichweitenmessung, zu Marktforschungszwecken sowie zur Vermarktung unserer Webseite anhand der Ausspielung von nicht nutzungsbasierter Werbung. Diese Datenerhebung- und Verarbeitung basiert nicht auf der Einbindung von Cookies oder ähnlichen Technologien. In diesen Fällen erfolgt eine Datenverarbeitung, sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, datenschutzrechtlich aufgrund unseres jeweiligen in der CMP dargelegten berechtigten Interesses auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zu diesen Datenverarbeitungsvorgängen, den verarbeiteten personenbezogenen Daten, den von uns verfolgten berechtigten Interessen sowie zu den einzelnen Vendoren finden Sie in unserer CMP [Datenschutzmanager].

Einer dahingehenden Datenverarbeitung können Sie beim ersten Besuch unserer Webseite und dann jederzeit in unserer CMP [Datenschutzmanager] widersprechen, indem Sie in den Einstellungen das von uns jeweils vorangekreuzte Häkchen entfernen. Ihre in der CMP vorgenommenen Einstellungen werden auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert. Sie müssen diese daher erneut vornehmen, wenn Sie Ihren Browserverlauf löschen oder ein anderes Gerät oder einen anderen Internetbrowser verwenden.

Mit der Ströer Digital Media GmbH und den von dieser eingesetzten Vendoren stehen wir im Hinblick auf die in dieser Ziffer dargelegten Verarbeitungsvorgänge in einem Verhältnis der sogenannten „gemeinsamen Verantwortlichkeit“ nach Art. 26 DSGVO. Dementsprechend haben wir in einer gemeinsamen Vereinbarung in transparenter Form festgehalten, wer von uns welche Verpflichtung gemäß der DSGVO erfüllt. Das Wesentliche der Vereinbarung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Hierzu können Sie sich gern jederzeit an unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@bauermedia.com wenden.