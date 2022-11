Das Vorhautbändchen tut weh!

Maik, 15: Wenn ich die Vorhaut über die Eichel ziehe, tut das Bändchen etwas weh. Das war früher nicht so. Was kann ich dagegen machen?

Dr.-Sommer-Team: Dein Bändchen ist scheinbar zu kurz geworden. Ein Arzt kann helfen!

Hallo Maik,

Dein Penis scheint gewachsen zu sein, was in Deinem Alter ja so sein soll. Wahrscheinlich ist jetzt Dein Vorhautbändchen (Frenulum) etwas zu kurz. Dafür kannst Du nichts. Aber das ist wahrscheinlich der Grund für Deine Schmerzen, wenn Du die Vorhaut zurück ziehst. Diese Besonderheit kann durch einen kurzen medizinischen Eingriff mit Betäubung behoben werden. Dabei wird das Bändchen entweder entfernt oder durchtrennt. Der Arzt wird mit Dir besprechen, welche der beiden Möglichkeiten in Deinem Fall sinnvoll ist. Der richtige Facharzt für Dich ist der Urologe. Dort solltest Du auf jeden Fall hingehen, denn sonst könnte das Frenulum irgendwann bei der Selbstbefriedigung oder beim Sex einreißen. Also lieber vorher handeln. Die Operation beim Arzt ist normalerweise schnell und unkompliziert. Nach ein paar Tagen wirst Du es kaum noch spüren und nach etwa zwei Wochen ist die Wunde schon recht gut verheilt. Also kein Grund zur Panik. Hole Dir am besten gleich einen Termin.

