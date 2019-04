"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Alle Infos über die Reality-Show

"Das Sommerhaus der Stars": Diese Promi-Paare ziehen ein

Im Sommer 2019 startet auf RTL die 4. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". In der Reality-Show geht es wieder heiß her, getreu dem Motto: Spaß, Spiel und Streit! Bisher wird spekuliert, dass Michael Wendler (46) und seine 18-jährige Freundin Laura in die Villa in Colares nahe Lissabon, Portugal einziehen. Und auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein (51) und ihr Mann Peter sollen nach Informationen von "Promiflash" in Verhandlungen mit RTL stehen. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.

