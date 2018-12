Wow – ganz schön gemein! Es wurde eine Studie mit den schlechtesten Schauspielerinnen und Schauspielern erstellt. Wir verraten euch, wer die ersten Plätze belegt.

Das sind die schlechtesten Schauspielerinnen 2018

GoCompare.com fand heraus, welche Schauspielerinnen und Schauspieler in den letzten 20 Jahren in den meisten schlechten Filmen eine Rolle hatten. Diese Studie wurde jedoch lediglich auf englischsprachige, nicht-animierte Filme bezogen. Ein weiteres Kriterium war, dass die Schauspieler eine bedeutende Rolle in den Filmen hatte. Mit Hilfe der Plattform IMDb und der Auswertungen der Kritiken auf Metacritic.com wurde diese Statistik erstellt. So kam es dazu, dass Jessica Alba die Liste der weiblichen Schauspieler anführt, dicht gefolgt von Jessica Biel und Heather Graham. Jessica Alba bekommt gerade einmal 5% positive Kritik. Ganz schön hart! Hier seht ihr die Top 15 der schlechtesten Schauspielerinnen 2018.

Schlechtesten Schauspielerinnen GoCompare.com

Das sind die schlechtesten Schauspieler 2018

Auch den männlichen Schauspielern ergeht es nicht gerade besser. Laut Statistik ist Mike Epps Platz 1, der schlechtesten Darsteller 2018. Man kennt den 48-Jährigen aus filmen wie "Hangover", "Next Friday" und "Meet the Blacks". Genauso wie Jessica Alba hat Mike Epps ebenfalls nur 5% positive Kritik. Platz 2 belegt Kevin Pollak und Platz 3 Josh Duhamel. Hier seht ihr die Top 15 der schlechtesten Schauspieler 2018.

Schlechtesten Schauspieler GoCompare.com

Das sind die besten Schauspieler 2018

GoCompare.com hat nicht nur eine Studie zu den schlechtesten Schauspielern erstellt, sondern auch zu den Besten. Diese verrät, welche Schauspieler/innen in den vergangenen zehn Jahren in den meisten sehr gut bewerteten Filmen mitgespielt haben. Adam Driver führt die Liste der besten Schauspieler an, dicht gefolgt von Leonardo DiCaprio und Michael Stuhlbarg. Bei den Damen liegt Carey Mulligan auf Platz 1, Sally Hawkins auf Platz 2 und Tilda Swinton auf Platz 3.

