Dagi Bee Hochzeit: So wird sie mit der Aufregung fertig

Bald ist es soweit YouTube-Queen Dagi Bee und ihr Liebster Eugen geben sich das Ja-Wort. Wir verraten euch wie die Braut mit der Aufregung vor ihrem großen Tag fertig wird.

Dagi Bee: Hochzeitsvorbereitungen in vollem Gange

Die Hochzeitsvorbereitungen sind in vollem Gange und natürlich auch die Beauty-Vorbereitungen der künftigen Braut. Für Dagi Bees perfekte Beauty-Routine ist gesorgt. Ihre Haare sitzen perfekt dank ihrem Friseur des Vertrauens, die Nägel sind gemacht, der Körper gewaxt und die Wimpern mit Extensions verlängert. Mit täglich 4 Liter Wasser und Gesichtsanwendungen sorgt Dagi für eine strahlende Haut. Vor einer Hochzeit ist der Stresslevel von Bräuten meist besonders hoch, denn so eine Vorbereitung kostet viel Zeit und vor allem Nerven. So wird die schöne Blondine mit der Aufregung und dem Stress rund um die Hochzeit fertig.

Dagi Bee: So wird sie mit der Aufregung fertig

Dagi umgibt sich fast rund um die Uhr im Kreise ihrer Liebsten. Mit Schwester Leni geht sie Eis essen, mit Hündchen Zula blödelt sie rum und mit ihrem Verlobten Eugen gönnt sie sich abends eine leckere Pizza und Co. Diese "Ablenkung" vom Hochzeitsvorbereitungsstress tut Dagi sichtlich gut. In ihren Instagram-Stories wirkt sie immer super gelaunt und völlig ausgeglichen. Wir freuen uns schon auf die zahlreichen Hochzeitsbilder- und Videos der beiden Turteltauben.

