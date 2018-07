Curvy Supermodel 2018: Alle News zur aktuellen Staffel!

Heute Abend startet die 3. Staffel von „Curvy Supermodel“. Das Motto der Show:„Echt. Schön. Kurvig.“ Das erfolgreichste Curvy Model Deutschlands Angelina Kirsch, Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella, Ex-Bachelor Jan Kralitschka und Choreograph Oliver Tienken wissen genau, worauf es im Model-Business ankommt. Gemeinsam helfen sie den Kandidatinnen dabei, sich weiterzuentwickeln und suchen das „Curvy Supermodel 2018“. Eine umwerfende Sanduhr-Silhouette, tolle Kurven, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und Disziplin – das sind die Zutaten für ein erfolgreiches Curvy Model. Auch in diesem Jahr haben sich tausende junge Frauen beworben, um in die Fußstapfen der bisherigen Siegerinnen Celine Denefleh und Hanna Wilperath zu treten. Drei der Kandidatinnen stellen wir euch hier vor:

Die Wende bei Vera

Vera: „Ich habe mich in meiner Haut nicht gut gefühlt. Ich konnte mich auch nicht im Spiegel anschauen. Es war eine ganz schreckliche Beziehung, die ich zu meinem Körper hatte.“ RTL II

Vera (23) steht zu sich und ihren Kurven. Doch das war nicht immer so. Früher litt die Studentin an einer Essstörung: „An einigen Tagen habe ich nichts gegessen und an anderen Tagen habe ich 5.000 bis 8.000 Kalorien in mich reingestopft,“ erklärt sie. Die Wende kam während einer Reise nach New York. „Da war ich 21. Ich bin dort angekommen und bekam so viele Komplimente zu meinen Kurven und zu meinem Körper.“ Dann realisierte sie plözlich: „Nicht du bist das Problem, die Gesellschaft ist das Problem.“ Fehlte ihr in den letzten Jahren noch der Mut für eine Bewerbung bei „Curvy Supermodel“, fühlt sie sich heute endlich bereit. Aber wird sie ihre Nervosität auf dem Catwalk in den Griff bekommen...? Das erfahrt ihr heute Abend ab 20:15 Uhr auf RTL II.

Ines kämpft für ihren Traum

Ines will als Curvy Model durchstarten. RTL II

Ines, Abiturientin aus Köln möchte ihren Traum verwirklichen. Nach ihrem Audition-Walk ist Juror Jan Kralitschka von der Ausstrahlung der 18-Jährigen begeistert. Aber stimmt auch der Rest? ... Ines: „Ich arbeite nebenbei als Putzfrau. Das habe ich mir nicht wirklich ausgesucht. Das ist eher dazu gekommen, weil meine Mutter ja auch Putzfrau ist. Aber wenn man sich dann denkt, das ist mein eigenes Geld und ich bin da stolz drauf, dann ist es okay – also machbar. Es wäre schon eine Aschenputtel-Karriere.“ Vielleicht klappt das ja ...

Georgia sorgt für französischen Esprit

Georgia überzegt mit Esprit. RTL II

Die Deutsch-Französin Georgia (31) aus Paris wirbelt das Casting mit charmantem Akzent, ihrer positiven Art und einer riesigen Portion Selbstbewusstsein auf: "Ob ich bereit bin für Curvy Supermodel? Die Frage ist, ob Curvy Supermodel bereit ist für mich!" Jana Ina Zarrella und Angelina Kirsch sind jedenfalls direkt verliebt...Jana Ina Zarrella: „Ich spüre gerade wirklich, dass du Spaß daran hast. Und du kannst uns unterhalten. Das ist so wichtig in unserer Branche.“ Auch Jurorin Angelina Kirsch findet lobende Worte: „Also Georgia, ich finde dich so toll. Ich finde, du hast was wirklich Spezielles. Dein Typ, deine Art, du bist so offen. Ich liebe auch dieses Französische. Ich finde das so toll.“