Christina Stürmer: "Engel fliegen einsam"!

Österreichs Superstar zeigt seine gefühlvolle Seite: Fühlt sich Christl einsam? Schau dir bei uns den romantischen Clip an!

Mit Musik hat sich Christina schon immer beschäftigt: Ihr Vater leitet in ihrer Heimat einen Chor, sie selbst lernte sehr früh Notenlesen, und erhielt Querflöten- und Saxophon-Unterricht.

Als Teenie rockte Christl dann zum ersten Mal auf der Bühne: Als Frontfrau der Band Scotty sang sie hauptsächlich Coverversionen - obwohl sie damals schon lieber auf Deutsch gesungen hätte.

Diese Chance bekam sie dann 2003 in der Show "Starmania" - der österreichischen Version von "Deutschland sucht den Superstar". Zwar belegte Christina im Finale "nur" den zweiten Platz - aber danach ging es steil bergauf.

In Österreich wurde ihr Debütalbum "Freier Fall" mit dreifach Platin veredelt. Sie gewann außerdem zwei von den dort hochgeschätzten Amadeus-Awards und ihre Tourneen sind immer restlos ausverkauft!

Spätestens seit dem Erfolg ihrer Single "Ich lebe" ist Christina jetzt auch in Deutschland ein Superstar - mit "Engel fliegen einsam" folgt jetzt ein eher melancholischer Song. Liegt das daran, dass Christl vor lauter Terminen keine Zeit für die Liebe hat?

Ihr Problem: "Dass ich nicht eine Minute Zeit habe, mich um eine Beziehung zu kümmern. Derzeit bin ich zwangsweise überzeugter Single. Früher hatte ich zudem nicht sehr viel Glück in der Liebe, daher sind auch eine Menge tragischer Texte in meinem Repertoire", so Christina. Dabei stehen die Jungs bestimmt Schlange bei der süßen Sängerin - aber wenn so schöne Songs wie "Engel fliegen einsam" dabei herauskommen, kann ein bisschen Liebeskummer ja nicht schaden . . .

