Christina sieht sich gerne nackt!

Die zukünftige Pop-Mama Christina Aguilera ist von ihren jüngsten Nacktaufnahmen total begeistert. Abzüge davon hängt sie jetzt in ihrem Haus in L.A. auf!

Christina Aguilera (26) ist total begeistert von ihren Nacktaufnahmen, die sie kürzlich für die US-Zeitschrift "Marie Claire" machen ließ. Ihr kugelrunder Babybauch ist auf den Bildern perfekt in Szene gesetzt.

Wie der Online-Dienst "digitalspy.co.uk" jetzt berichtet, will Christina nun Abzüge von den Aufnahmen machen lassen. Ein Insider weiß: Christina liebt die Bilder und will sie in ihrem Haus aufhängen, damit jeder sie sehen kann. Sie will sie auch aufhängen, damit sie dem Baby nach der Geburt zeigen kann, wie sie schwanger aussah."

Übrigens: angeblich erwartet Christina einen Jungen, der um Silvester herum zur Welt kommen soll! Das plauderte jetzt aus Versehen Christinas gute Freundin, die Sängerin Christina Milian (26) aus. Zu einer Meute Paparazzi sagte sie: "Ihr Sohn wird sehr glücklich sein, denn er hat eine beeindruckende Frau als Mutter!"

Außerdem haben wir hier noch einen Live-Auftritt von Christina zu ihrem neuen Hit "Oh Mother", den sie ihrer Mutter gewidmet hat - und vielleicht auch ein bisschen sich selbst, in Vorbereitung auf ihre eigene Mutterrolle:

