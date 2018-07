Charlie Puth: Nasen-OP!

Einer der letzten Superstars, von dem man eine „Schönheits-Operation“ erwartet hätte, ist wohl Charlie Puth. Doch jetzt verriet der Sänger, dass in seinem Gesicht nicht mehr alles so ist, wie es ihm in die Wiege gelegt wurde.

Charlie Puth: Inspiriert von Kylie Jenner

Hättet ihr das erwartet? Charlie Puth (26) hat zugegeben, dass er sich unters Messer gelegt hat. Das hatte allerdings nicht unbedingt Beauty-Gründe, so wie das bei vielen anderen Stars der Fall ist. Eigentlich wollte Charlie auch gar nie über den Eingriff sprechen und hat es deshalb erst mal für sich behalten... aber jetzt plauderte der beste Kumpel von Shawn Mendes es doch aus.

Jetzt hat ausgerechnet ein It-Girl (das für seine Schönheits-OPs bekannt ist) ihn zu mehr Offenheit inspiriert: “Ich hatte eine Operation, bei der meine Nasenscheidewand angepasst wurde - und niemand weiß es“, verriet Charlie jetzt in einem Interview mit der „Vanity Fair“. „Ich kann jetzt besser singen und wollte eigentlich keiner Menschenseele davon erzählen. Doch wenn Kylie Jenner ihr Geheimnis lüften kann, dann kann ich es auch!”, sagte der „Attention“-Sänger. Kylie Jenner (20) hat gerade erst zugegeben, dass sie sich lange Zeit die Lippen auffüllen ließ. Jetzt will sie aber damit aufhören und wieder zu einem natürlicheren Look zurückkehren.

thanks @voguemagazine ✨ Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Jun 27, 2018 um 12:29 PDT

Darum ließ Charlie Puth sich operieren

Eigentlich hätte Charlie Puth sich gar nicht so viele Gedanken über die OP machen müssen. Schließlich ist eine Korrektur der Nasenscheidewand oft medizinisch notwendig. Viele Menschen lassen sie durchführen, weil sie Atemprobleme haben. Sehr wahrscheinlich war das auch bei Charlie der Grund, warum er sich für diesen Schritt entschieden hat. Tatsächlich kann sich durch so einen Eingriff die Stimme etwas verändern – deshalb sollten gerade Sänger sich vorher gut überlegen, ob sie das Risiko wirklich eingehen wollen. Immerhin ist ihre Stimme ihr absolutes Markenzeichen. In Charlie Puths Fall lief das Ganze zum Glück gut – denn so, wie seine Stimme jetzt ist, ist sie absolut perfekt. Dafür spricht nicht zueletzt der krasse Erfolg des 28-Jährigen… egal welchen Song er rausbringt: Es wird ein Mega-Hit!

Schon die neue BRAVO gelesen? Jetzt an deinem Kiosk!