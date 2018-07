BTS neue Hammer-Projekte

BTS Fans aufgepasst: Diese mega Projekte eurer Lieblingsband erwarten euch in den nächsten Monaten.

BTS: Neues Album

Die K-Pop-Band BTS ist nicht mehr zu stoppen. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook konnten auf dem kompletten Globus Fans generieren und werden diese schon bald wieder überraschen: Wie BTS bestätigte, werden sie am 24. August 2018 ihr neues Album namens “Love Youself: Answer” auf den Markt bringen. 24 Stunden später stehen die Jungs von BTS dann schon in Südkorea auf der Bühne und starten in ihre damit verbundene Welttournee, mit welcher sie ebenfalls unter anderem nach Amerika, England und Deutschland kommen werden. Am 16. und 17. Oktober 2018 stehen die Superstars in der "Mercedes-Benz Arena" in Berlin auf der Bühne und feiern an den darauffolgenden zwei Tagen in Paris ihren Abschluss der Welttournee.

BTS: Neue Kollektion

Die hellen Comicfiguren, die als "BT21" bekannt sind, werden "Converse" in ganz Asien schmücken, wie die Schuhmarke diese Woche ankündigte. Die acht verschiedenen "BT21"-Charaktere, die von den Mitgliedern von BTS und "Line Friends" erschaffen wurden, werden auf den "Chuck Taylor All Stars" erscheinen. Die Schuhlinie startet am 27. Juli in Südkorea, China und Hongkong und am 1. August in Taiwan. Die "Converse x BT21"-Kollaboration wird in schwarzen "Chuck Taylor All Star Hi Tops" und in schwarz-weißen "Chuck Taylor All Star Ox" Sneakern erhältlich sein. Alle drei Varianten verfügen über einen weißen und / oder farbigen Druck mit den BT21-Zeichen und "UNIVERSTAR BT21" gedruckt. In einer limitierten Sonderedition werden die Schuhe in Sammelboxen mit "BT21"-Tragetaschen, verschiedenen Schnürsenkeln und "BT21"-Stecknadeln präsentiert.

BTS: Converse x BT21

Als Line und BTS letztes Jahr "BT21" auf den Markt brachten, erklärte Line dem Onlineportal "Billboard", dass es das Ziel sei, die Charaktere in Streetwear zu integrieren. Zusammen mit der Converse-Kollaboration gehören zur Zeit eine Vielzahl von Kleidungsstücken und Schuhen zur "BT21"-Linie, die in verschiedenen Line-Stores auf der ganzen Welt erhältlich ist. Die "BT21"-Charaktere wurden von den Mitgliedern des rekordbrechenden Septetts geschaffen, wobei jedes Mitglied von BTS seine eigene Figur und eine zusätzliche achte Figur kreierten, die den Fans der Gruppe (ARMY) darstellen sollte. BTS veröffentlichten den Song "Converse High" auf ihrem 2016er Album "The Most Beautiful Moment im Leben: Young Forever". Aufgrund der Verwendung der Marke wurde das Lied als "Lovers High" in südkoreanischen Fernsehshows aufgeführt. Converse zufolge ist "BT21" eine großartige Ergänzung für seine Marke und sagt: "Da BT21 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt fasziniert hat, bietet Converse ein Angebot, das über die bloße Unterstützung hinausgeht." "BT21" startete auch einen Malwettbewerb in Zusammenarbeit mit der Converse-Linie, die den Fans die Chance gibt, spezielle Converse x BT21-Preispakete zu gewinnen.

