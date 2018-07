Britney Spears: Krank auf der Bühne

Britney Spears ist ein echter Vollprofi auf der Bühne. Jetzt performte die 36-Jährige bei einem Auftritt in Amerika mit vollem Einsatz – obwohl sie eigentlich mega krank war!

So schlecht ging es Britney Spears bei ihrer Show

Bei ihrem Konzert in Borgata (USA) gab Britney Spears Vollgas – so wie ihre Fans das von der Sängerin gewohnt sind. Dass das diesmal alles andere als selbstverständlich war, wussten sie allerdings die meiste Zeit des Gigs nicht. Bis Britney schließlich während ihrer "Piece of Me"-Show verriet, dass es ihr eigentlich alles andere als gut ging: „Ich bin krank und habe 38,9 Grad Fieber!“, sagte die Sängerin in einer kurzen Pause zwischen zwei Songs. Dass sie erkältet war, hörte man ganz klar, als sie sprach. Abgesehen davon merkte man der Amerikanerin aber überhaupt nicht an, dass sie in Wirklichkeit alles andere als fit war!

Britney was sick tonight with a 102 fever and was sweating a lot. She still put on an AMAZING show! pic.twitter.com/wzA4eS9keb — Zach (@ohsnapitszach) 20. Juli 2018

Obwohl sie eigentlich ins Bett gehört hätte, lieferte die „Make Me…“-Sängerin (feat. G-Eazy) eine mega Performance ab! „Das war einfach eine WAHNSINNS-Show“, twitterte einer ihrer Fans nach dem Auftritt.

Britney Spears: Fans restlos begeistert

Britneys Fans feierten ihr Idol natürlich umso mehr, als sie es ohnehin getan hätten. Dass sie trotz ihres Zustands auf die Bühne gegangen war, bewies schließlich, wie wichtig der Sängerin ihre Fans sind. Viele kamen extra für das Konzert nach Borgata, nur um sie zu sehen. Klar, dass der Superstar da niemanden enttäuschen wollte. Trotzdem sollte Britney Spears nicht allzu leichtfertig mit ihrem Körper umgehen, denn egal wie ernst sie ihren Job nimmt – die eigene Gesundheit sollte immer vorgehen.

Britney Spears live in Deutschland

Wollt ihr Britney Spears auch unbedingt mal live erleben? Dann habt ihr im August die Chance dazu! Denn am 6. August gibt Brit im Rahmen ihrer "Piece Of Me"-Welttour ein Konzert in Berlin in der Mercedes-Benz Arena und am 13. August könnt ihr sie in Mönchengladbach im SparkassenPark bewundern. Wenn ihr schnell seid, ergattert ihr noch ein paar der begehrten Tickets!

