BRAVO The Hits 2007 VÖ 23.11.2007 Universal Disk 1: 01. Sugababes - About You Now 02. Nicole Scherzinger feat. Will.I.Am - Baby Love 03. Gwen Stefani feat. Akon - The Sweet Escape 04. Rihanna feat. Jay-Z - Umbrella 05. Kanye West feat. Daft Punk - Stronger 06. Justin Timberlake - Lovestoned 07. Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake - Give It To Me 08. Britney Spears - Gimme More 09. Culcha Candela - Hamma! 10. Sean Kingston - Beautiful Girls 11. Nelly Furtado - All Good Things (Come To An End) 12. Natasha Bedingfield - Soulmate 13. Maroon 5 - Makes Me Wonder 14. Take That - Rule The World 15. Ich + Ich - Vom selben Stern 16. Tokio Hotel - An deiner Seite 17. Avril Lavigne - Hot 18. Mika - Grace Kelly 19. Rooney - When Did Your Heart Go Missing 20. Kaiser Chiefs - Ruby Disk 2: 01. James Blunt - 1973 02. Colbie Caillat - Bubbly 03. Enrique Iglesias - Do You Know? (The Ping Pong Song) 04. Ville Valo & Natalia Avalon - Summer Wine 05. Christina Aguilera - Hurt 06. Nevio - Amore Per Sempre 07. P!nk - Dear Mr. President 08. Fergie - Big Girls Don't Cry 09. Mark Medlock - Now Or Never 10. Maria Mena - Just Hold Me 11. Amy Winehouse - Rehab 12. Azad feat. Adel Tawil - Prison Break Anthem 13. Akon feat. Snoop Dogg - I Wanna Love You 14. Jennifer Lopez - Qué Hiciste 15. David Bisbal - Silencio 16. Marquess - Vayamos Companeros 17. Monrose - Hot Summer 18. Eric Prydz - Proper Education 19. Alex C. - Du hast den schönsten Arsch der Welt 20. Nena, Olli & Remmler - Ich kann nix dafür 21. DJ Ötzi - Ein Stern (Der Deinen Namen trägt)