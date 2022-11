Blut im Sperma?! Woran es liegen kann!

Wer es entdeckt ist geschockt: Das Sperma sieht rot aus oder ist richtig blutig! Das macht Angst. Aber meistens ist die Ursache nicht so schlimm, wie befürchtet. Wir erklären Dir, was hinter den Blutungen stecken kann.

Blut in der Samenflüssigkeit hat oft harmlose Ursachen, die gut zu behandeln sind. Also keine Panik! Erst Mal heißt es: Beobachten! Oft geht das nach einigen Tagen von allein weg. Aber wenn nicht, ist ein Arztbesuch wichtig, um den Grund für die Blutung herauszufinden. Meist hilft ein Medikament. Aber es kann eben doch in sehr seltenen Fällen eine ernsthafte Krankheit sein. Deshalb ist eine Untersuchung bei anhaltenden Problemen wichtig!

Der häufigste Grund: eine Entzündung der Prostata, der Samenblase oder der ableitenden Samenwege! Oft wird so eine Entzündung erst durch das Blut in der Samenflüssigkeit bemerkt. Sie ist aber unkompliziert mit Antibiotika (Tabletten) zu behandeln, die allerdings der Arzt verschreiben muss.

Noch mehr Gründe können starke Quetschungen sein oder extreme körperliche Beanspruchung. Auch Starker Bluthochdruck kann auch dazu führen, dass feine Äderchen platzen und es zu einer leichten Blutung kommt. Davon sind Jugendliche allerdings selten betroffen.

Bei jungen Menschen kommt es sehr selten vor, dass ein Tumor der Auslöser für die Blutungen ist! Wenn ein Junge sicher sein will oder wenn die Beschwerden nach etwas vier Tagen nicht nachlassen, sollte er zum Arzt gehen.

Manchmal kann auch keine genaue Ursache gefunden werden. Konnte der Arzt nicht herausfinden, woran es lag, und die Beschwerden gehen von allein weg, braucht sich der Junge nicht zu beunruhigen. Das kann bei jungen Männern vorkommen.