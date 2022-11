Bloody Diaries - Die erste deutsche Convention zur Erfolgsserie "The Vampire Diaries"

Die Vampire kommen: Vom 8. bis 10. Juni 2012 steigt in Bonn die Bloody Diaries Convention, die erste Messe für alle Anhänger von "The Vampire Diaries". Als Stargäste haben sich sogar die beiden Hauptdarsteller höchstpersönlich angemeldet: Paul Wesley und Ian Somerhalder. Drei Tage lang werden sie dort versuchen, viele Fan-Träume zu erfüllen.

Die Fangemeinde von "Vampire Diaries" ist riesig, vor allem die beiden männlichen Hauptdarsteller Ian Somerhalder und Paul Wesley sind heiß begehrt. Auf der Ring*Con 2011 konnten die deutschen Fans mit Sara Canning (Jenna Summers) und David Anders (Jonathan Gilbert) zum ersten Mal zwei Stargäste aus der Erfolgsserie begrüßen. Die beiden kamen beim Publikum so gut an, dass die Pläne, eine "Vampire Diaries" Convention zu organisieren und zu veranstalten, jetzt Realität wurden.

Bloody Diaries – Die Convention zu "The Vampire Diaries" findet vom 8. bis 10. Juni 2012 im Bonner Maritim Hotel statt. Als Stargäste konnten die beiden männlichen Hauptdarsteller Ian Somerhalder und Paul Wesley verpflichtet werden, sowie als erster Nebendarsteller Daniel Gillies, der den Urvampir Elijah spielt. Die Gästeliste wird in Kürze noch mit einigen weiteren Nebendarstellern der Erfolgsserie bereichert.

Auf der Bloody Diaries Convention kannst Du Deine Lieblingsstars aus "The Vampire Diaries" live und persönlich treffen, ihnen in den Frage- und Antwortstunden Deine persönlichen Fragen stellen, Dir Autogramme geben lassen und Dich in Fotosessions mit ihnen für Erinnerungsbilder ablichten lassen. Außerdem wird es verschiedene Aktionen wie Diskussionsrunden, Vorträge und Fan-Aktionen geben.

Weitere Infos und Tickets zur Bloody Diaries Convention findest Du unter www.bloodycon.de