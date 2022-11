Bisexuell! Wie sag ich es meiner Mutter?

Gina, 13: Ich denke, ich bin bisexuell. Das merke ich daran, dass ich Mädchen und Jungen hinterher gucke. Jetzt möchte ich von Euch gern wissen, wie ich das am besten meiner Mutter sagen kann. Könnt Ihr mir bitte helfen?

Dr.-Sommer-Team: Sag es erst, wenn Du Dir sicher bist!

Liebe Gina,

es ist nicht ungewöhnlich, wenn Du Dich in der Pubertät für Jungen und Mädchen interessierst beziehungsweise beide Geschlechter eine gewisse Anziehungskraft auf Dich ausüben. Bei vielen Jugendlichen ist das allerdings eine vorübergehende Phase. Nach einiger Zeit kristallisiert sich dann für die meisten heraus, dass sie entweder doch "nur" heterosexuell sind. Also Jungen auf Mädchen stehen und umgekehrt. Oder sie erkennen, dass sie sich allein für das gleiche Geschlecht begeistern – also schwul oder lesbisch sind. Die wenigsten bleiben dauerhaft Jungen und Mädchen gegenüber sexuell aufgeschlossen.

Solange Du Dir deswegen noch nicht sicher bist, brauchst Du davon auch noch niemandem zu erzählen. Finde erst mal raus, wie sich Dein Interesse entwickelt. Bist Du Dir dann irgendwann sicher, ist es noch früh genug, Deinen Eltern davon zu erzählen.

Wenn Dir Deine Mutter allerdings gerade so nah steht, dass Du mit ihr über Deine Gefühle reden willst, dann mach es doch so: "Mama. Kennst Du das, dass man sich gleichzeitig für Jungs und Mädchen interessiert? Mir geht es nämlich gerade so, und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll." Jetzt, wo Du weißt, dass solche Gefühle normal sind, fällt Dir so ein Gespräch möglicherweise leichter. Und wenn nicht, dann behalte es noch etwas für Dich.

Dein Dr.-Sommer-Team

