Bin ich schwul?

Max, 15: Ich wollte mal wissen, ob ich schwul bin, wenn ich beim Ansehen gutaussehender Jungen einen steifen Penis bekomme? Wenn ich mit meinen Freunden rumlaufe, bin ich sonst wie jeder normale Junge auch. Bin ich trotzdem schwul oder ist das nur wegen der Pubertät?

Dr.-Sommer-Team: Das kann sein – muss aber nicht!

Lieber Max,

es ist nicht ungewöhnlich, dass Du als Junge körperlich auf den Anblick anderer Jungen reagierst. Das kann Dir selbst dann passieren, wenn Du Dich bisher eigentlich als heterosexuell erlebt hast. Also als Jungen, der sich für Mädchen interessiert. Trotzdem könnte es auch eines der ersten spürbaren Zeichen sein, dass Du Dich eben nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungen interessierst. Ob das nur eine Phase während der Pubertät ist, oder auch länger so bleibt, kann Dir jetzt niemand mit Sicherheit sagen. Versuche einfach, Dir deswegen keinen Stress zu machen. Achte auf Deine Empfindungen und lehne sie nicht ab. Sie gehören ja zu Dir. In den kommenden Jahren wirst Du sicher immer deutlicher spüren, ob Dich eher Jungen, Mädchen oder beide reizen. Dann kannst Du Dich immer noch festlegen. Unnormal ist keine dieser Möglichkeiten, denn es gibt viele Arten zu lieben.

Dein Dr.-Sommer-Team

