Bin ich lesbisch?

Pia, 12: Ich bin nicht ganz sicher, was ich für ein bestimmtes Mädchen empfinde. Am liebsten wäre ich immer in ihrer Nähe und möchte siebeeindrucken. Aber ich weiß nicht, ob ich nur mit ihr befreundet sein will oder ob ich sie liebe. Dieses unsichere Gefühl hatte ich auch schon mit acht Jahren für andere Mädchen. Kann es sein, dass ich lesbisch bin?

Dr.-Sommer-Team: Das kann sein – muss aber nicht. Du scheinst dich besonders zu Mädchen hingezogen zu fühlen. Ob das bedeutet, dass du lesbisch bist, kannst du allerdings nur selber herausfinden. Schwärme ruhig für das Mädchen. Es gibt nichts, was dagegenspricht. Jeder Jugendliche braucht seine Zeit, um herauszufinden, wer zu ihm passt: Jungen, Mädchen oder beides. Vertraue auf dein Gespür. Wenn dein Herz gerade für ein Mädchen schlägt, dann ist das jetzt so. Wie es in Zukunft sein wird, muss sich erst entwickeln. Mach dir keinen Stress. Du musst dich ja nicht sofort festlegen. Probiere aus, wie es ist, die Gefühle für ein Mädchen zuzulassen. Die Sicherheit, ob du wirklich lesbisch bist, wird in den nächsten Jahren in dir wachsen. Und wenn es so ist, nimm es an. Dann ist das dein Weg, glücklich zu sein.

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team