Bikini-Pannen locker meistern!

Sommer, Sonne, Ferien! Diese Kombi verspricht Spaß und Entspannung. Doch für manche beginnt auch eine Zeit, der sie schon im Frühling genervt entgegensehen. Nämlich dann, wenn die Beachmode in die Schaufenster kommt. Denn nicht jeder freut sich drauf, am Strand oder im Freibad in Badeanzug oder Bikini rumlaufen zu müssen. Denn nicht jedes Mädchen fühlt sich in diesem Look gut oder selbstbewusst.