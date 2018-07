BibisBeautyPalace & Julienco schicken dieses Fan-Geschenk zurück

Bibi und Julian werden mit kleinen und großen Aufmerksamkeiten von ihren Fans geradezu überschüttet. Doch jetzt war ein Geschenk dabei, das die beiden nicht behalten wollten.

BibisBeautyPalace & Julienco haben Tonnen von Babysachen

Bibi und Julian (beide 25) sind momentan total im Kaufrausch. In drei Monaten soll ihr Sohn zur Welt kommen und sie shoppen gefühlt täglich irgendetwas Neues für ihren kleinen Schatz. Sobald sie in einem Geschäft mit Babysachen sind, eskalieren die beiden völlig! Doch als ob das nicht schon mehr als genug wäre, bekommen die beiden YouTuber auch noch jede Menge Fan-Geschenke zugeschickt – immer mehr davon sind jedoch nicht für Bibi und Julian selber, sondern für ihr Baby. Natürlich freuen sich die Influencer über jedes einzelne davon, doch eins dieser Präsente rührte Bibi jetzt besonders.

Darum gaben Bibi und Julian das Geschenk zurück

„Wir haben vor zwei Wochen oder so auch ein Paket bekommen. Da war ein Mädchen, das mir ihr erstes Kuscheltier geschickt hat für unser Baby. In dem Moment war ich einfach so gerührt, weil ich hab mein Kuscheltier einfach auch noch aus meiner Baby-Zeit und ich weiß, wie unfassbar viel mir das bedeutet“, verriet Bibi in ihrem neusten YouTube-Video. Doch so schön Bibi diese Geste auch fand – sie konnte das Geschenk nicht annehmen. „Wir haben es einfach wieder zurückgeschickt“, sagte Julian. Somit kann das Mädchen sein Kuscheltier jetzt behalten und hat Bibi und Julian mit seiner Idee trotzdem eine riesengroße Freude gemacht!

