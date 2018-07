Beyoncé: Ist sie wieder schwanger?

Queen B hatte einen Auftritt mit ihrem Mann Jay Z in Rom und seitdem schwören Fans, dass Beyoncé mit Baby Nummer vier schwanger ist…

Beyoncé die Queen des Pop

Die R&B- und Popsängerin wurde mit ihrer Girl-Group Destiny´s Child bekannt, seit 2003 war sie dann solo unterwegs und dominierte von da an das Pop-Business. Krass: Alle ihre sechs Alben gingen auf Platz 1 der Billboard Charts! Kaum jemand verkaufte so viele CD´s und gewann so viele Preise wie Beyoncé. Ihr Vermögen wird auf unglaubliche 400 Millionen Euro geschätzt!

Beyoncé & Jay Z: Ihre Love-Story

Mister und Misses Carter gelten als das absolute Traumpaar! Schon seit 16 Jahren sind die beiden happy zusammen und seit 2008 auch verheiratet. Trotz vieler Probleme blieben Beyoncé und ihr Jay Z immer zusammen, 2012 krönte das Paar seine Liebe mit ihrer ersten Tochter Blue Ivy und letztes Jahr kamen dann die Zwillinge Sir und Rumi zur Welt.

Warum Beyoncé schwanger sein soll!

Schwangerschafts-Gerüchte gibt es häufiger, aber dieses könnte wirklich wahr sein! Hintergrund: Queen B und Jay Z sind gerade auf ihrer OTR2-Tourund traten deshalb vor einigen Tagen in Rom auf. Fans schwören, ein kleines Bäuchlein bei Beyoncé gesehen zu haben. Als sich die Sängerin dann auch noch liebevoll darüberstrich, war für die Zuschauer alles klar, denn als die Pop-Diva dies das letzte Mal 2011 bei den MTV VMA´s tat, enthüllte sie so ihre Schwangerschaft mit Töchterchen Blue Ivy! Was noch für ein viertes Baby spricht: Beyoncé und Jay Z haben - laut eigenen Angaben - eine besondere Verbindung zur Zahl vier. Beide haben am 4. Geburtstag, das Traumpaar heiratete auch am 4. Und in Blue Ivys Namen steckt die römische Zahl vier (IV). Das klingt ja wirklich vielversprechend! Tja, wir hoffen jedenfalls, dass das Gerücht wahr ist. Ein weiteres Carter-Baby wäre nämlich sooo süß…

