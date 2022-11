Benny & The Jets: Liebeskummer weggerockt!

Stahlblaue Augen, schwarzes Haar, ein süßes Lächeln - das ist Benny! Mit seinen Bandkollegen rockt er jetzt gegen Liebesfrust - check "Ich liebe alles an dir (außer deinen Freund)"!

Benny & The Jets, das sind vier Jungs aus Augsburg, die mit ihrer Single "Ich liebe alles an dir (außer deinen Freund)" die Charts erobern wollen! Frontmann Benny wird von Ralph am Bass, Tobi an der Gitarre und Norbert am Schlagzeug begleitet. Aller vier kennen sich aus der Augsburger Musik-Szene und haben schon viele Auftritte gemeinsam hinter sich gebracht.

Im Song verarbeitet der 21-Jährige Sänger seinen Liebeskummer! Vor ein paar Jahren verliebte er sich Hals über Kopf in ein Mädchen - aber die war leider schon vergeben! Doch anstatt Trübsal zu blasen, schrieb er diesen Song. Das Mädchen konnte Benny leider nicht für sich gewinnen - aber dafür hat die Band jetzt ihre erste Single am Start!

Wir zeigen euch den witzigen Clip zur Single: Im Video ist Benny von seiner Kindheit an in die schöne Lucy verknallt. Doch sein Konkurrent Tom schafft es immer wieder, Lucy für sich zu gewinnen! Erst durch einen unglücklichen Umstand kann Benny bei seiner Angebeteten landen. Schau dir selbst das Video in voller Länge an. Oben drauf gibt's im Making-Of noch einen Einblick in die Dreharbeiten.