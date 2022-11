Beliebtheit der Sternzeichen: Wassermann

Auf Platz 2 findet sich der mysteriöse Wassermann. Dieses Sternzeichen hat viel Charme und Ausstrahlung und das weiß er*sie auch. Deswegen sind Wassermänner auch in der Regel sehr gut im flirten und genießen jeden Flirt auch sehr. In der Dating-Welt sind Wassermänner sehr beliebt und auch als Freund*in möchte man das Luftzeichen gerne an seiner Seite wissen. Wassermänner müssen aber auch oft den*die große*n Rebell*in spielen und das kann manchen anderen Sternzeichen auf den Keks gehen!