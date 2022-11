Beliebtheit der Sternzeichen: Zwillinge

Auf den letzten Platz dieses Horoskops ist das Sternzeichen Zwillinge. Keine Angst, nur weil ihr auf dem letzten Platz seid, heißt das nicht, dass euch jede*r korben wird. Ihr seid in manchen Punkten vielleicht schwieriger handzuhaben, aber genau so liebenswert wie alle anderen Sternzeichen. Zwillinge sind schnell gelangweilt und wollen immer bespaßt werden. Wenn du also einen Zwilling daten möchtest oder eine Beziehung mit dem Sternzeichen Zwillinge eingehst, dann musst du dich immer bemühen und Gas geben. Sonst kann es sein, dass sie sich eine*n anderen Partner*in suchen. Nicht einmal böse gemeint. Aber sie lieben das Abenteuer und die Abwechslung. Wenn du also immer nur in das gleiche Urlaubsziel fahren wollen würdest, dann würdest du mit einem Zwilling nicht happy werden. Ganze 42 % würden das Sternzeichen korben.

