Beliebtheit der Sternzeichen: Steinbock

Wenn du zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar geboren bist, dann ist dein Sternzeichen Steinbock und du weißt, was du im Leben willst. Deine Selbstsicherheit und dein Selbstvertrauen sind für viele seeeehr attraktiv. Du bist dafür bekannt, keine halben Sachen zu machen und das hebt dich stark hervor. Kein Wunder, dass viele andere Sternzeichen auf dich stehen! Nur 16 % wäre das aber too much und würden einen Steinbock korben!