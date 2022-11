Beliebtheit der Sternzeichen: Skorpion

Laut Umfragen weigern sich 24 % das Sternzeichen Skorpion zu daten. Bei insgesamt 12 Sternzeichen ist Platz 6 genau die goldene Mitte. Es hätte also schlechter laufen können. 😅 Spaß beiseite, aber Skorpione sind eben dafür bekannt, etwas schwierig zu sein. Sie können ziemlich stur und besserwisserisch sein und das kann andere Sternzeichen schnell nerven. Was aber für eine Beziehung mit einem Skorpion spricht, ist seine ehrliche Art und sein weicher Kern. In einer Beziehung mit einem Skorpion (aber auch in einer Freundschaft) wird er immer für dich da sein und alles tun, damit es dir gut geht.