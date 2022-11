Beliebtheit der Sternzeichen: Jungfrau

Laut verschiedenen Umfragen würden sich 27 % der Befragten gegen das Sternzeichen Jungfrau aussprechen. Du bist nicht das Sternzeichen, auf das die wenigsten stehen, aber die Leute finden dich schon anstrengender als andere Sternzeichen. Jungfrauen bleiben oft sachlich, sind unspontan und mögen es nicht, ins kalte Wasser zu springen. Außerdem sprichst du jetzt nicht sooo gerne über deine Gefühle. Eigentlich versuchst du es die meiste Zeit in deinem Leben komplett zu vermeiden, über deine Gefühlswelt zu sprechen. Andere Sternzeichen finden das leider nicht ganz so attraktiv. 🙈 In einer Beziehung oder einer Freundschaft kannst du allerdings sehr viel geben und bist daher trotzdem ein toller Fang.