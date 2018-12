Beim Sex erwischt? Wie du reagieren kannst...

Was du tun kannst, wenn beim Sex plötzlich deine Eltern, Geschwister oder unerwartete Besucher in der Tür stehen.

Wie peinlich! Du bist gerade mitten beim Sex und auf einmal platzt jemand ins Zimmer. Die wenigsten machen anschließend einfach weiter. Viel eher schämen sie sich so sehr, dass sie am liebsten auf der Stelle im Erdboden versinken würden. Aber das muss nicht sein – wie du am besten auf die unangenehme Überraschung reagierst, erfährst du hier.

Nimm es mit Humor!

Es war zwar peinlich und doof. Doch wer einfach darüber lacht, kommt meist schneller über den Schreck hinweg. Du hast schließlich nichts Verbotenes getan, sondern nur mit deinem Freund oder deiner Freundin geschlafen. Nicht richtig verhalten hat sich derjenige, der einfach ohne Anmeldung in dein Zimmer gekommen ist.

Mach kein Drama draus!

Okay. Jemand hat etwas gesehen, was er oder sie nicht hätte sehen sollen. Aber Ausrasten macht es jetzt nicht wieder rückgängig. Sag dem Störenfried einfach kurz und knapp: "Das war blöd. Klopf bitte nächstes Mal an." Eine Entschuldigung kannst du natürlich annehmen. Wenn es dem anderen auch peinlich war, wird er es sicher nicht wieder machen.

Du musst nicht darüber reden!

Vielleicht war es ein Elternteil, der ungewollt in dein Zimmer gekommen ist, als du gerade Sex hattest. Ihm hinterher zum Beispiel in der Küche in die Augen zu schauen, ist vielleicht ein peinlicher Moment. Aber früher oder später wäre deinen Eltern eh klar gewesen, dass du in deinem Zimmer gelegentlich sexuell aktiv bist. Also versuche entspannt zu bleiben. Normalerweise stellen Eltern nach solchen ungewollten Begegnungen keine Fragen dazu, weil sie ahnen, dass der „Reinplatzer“ für alle peinlich war. Tun sie es doch, kannst Du einfach sagen: "Ich möchte nicht darüber sprechen." Oder: "Mach es einfach nicht wieder." Vielleicht auch mit einem Lächeln: "Das war jetzt ja wohl für alle peinlich. Oder!? Klopf doch bitte in Zukunft an." Du musst aber nichts sagen. Schließlich gehört dieses Thema zu deiner Privatsphäre.

Deine Eltern regen sich auf?

Auch wenn’s schwerfällt, versuche trotzdem ruhig zu bleiben, wenn deine Eltern dir Vorwürfe machen oder dich anmeckern. Sofern du mindestens 14 Jahre bist (Sex unter Jugendlichen, ist in Deutschland ab 14 Jahren erlaubt)! Damit sich Eltern schnell wieder beruhigen, helfen Aussagen wie: "Keine Sorge. Wir haben verhütet." Oder: "Mama. Ich bin kein Kind mehr, auch wenn ich noch eine Jugendliche bin." Oder: "Ja. Ich habe Sex, gewöhnt euch an den Gedanken." Vielleicht auch: "Wenn ich Fragen habe, komm ich gerne auf euch zu." Sei nicht patzig oder genervt, sonst geratet ihr noch in Streit. Eltern brauchen häufig etwas Zeit, bis sie akzeptieren, dass "ihre Kleinen" jetzt groß sind. Gut, wenn du dann die Nerven behältst.

