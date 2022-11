Beim Küssen wird sein Penis steif!

Johanna, 14: Mein Freund kriegt immer einen Steifen, wenn wir knutschen. Ich setze mich dann immer gern auf seinen Schoß, weil es sich so gut anfühlt. Ist das normal, wenn ich dann feucht werde? Und soll ich ihm das sagen?

Dr.-Sommer-Team: Küssen kann eben sehr erregend sein!

Liebe Johanna,

es geht vielen Jungen so, dass sie bei einem intensiven Kuss einen steifen Penis bekommen. Und zwar auch, wenn sie noch gar nicht unbedingt an Sex gedacht haben. Die körperliche Nähe und das besondere Gefühl beim Küssen bringen den Körper und die Hormone einfach richtig in Schwung.

Dir geht es in diesem Moment genau so, wenn Du beschreibst, dass Deine Scheide feucht wird und es sich gut anfühlt, wenn Du seinen Penis spürst. Das sind die eindeutigen Zeichen für Erregung bei Mädchen. Nur, dass die niemand sieht oder spürt, wenn Ihr angezogen seid.

Genießt diese Momente einfach. Ihr müsst nicht unbedingt darüber reden, weil es ja kein Problem ist. Wenn Du Lust hast, kannst Du Deinem Freund sagen, dass es sich gut anfühlt, seine Erregung zu spüren. Falls ihn sein steifer Penis etwas peinlich sein sollte, wäre das erleichternd für ihn. Aber wahrscheinlich findet er es auch einfach nur toll, wenn er Dich auf seinem Schoß spüren kann.

Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Ihr beide nackt seid.Denn auch vor dem Orgasmus kann schon Flüssigkeit aus dem Penis kommen, die Samenzellen enthält. Kommt diese Flüssigkeit an oder in Deine Scheide, kannst Du schwanger werden. Deshalb kümmert Euch rechtzeitig um Verhütung, bevor Ihr diesen Schritt macht.

Dein Dr.-Sommer-Team

