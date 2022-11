Kosmetik ohne Tierversuche und vegane Kosmetik

Wenn du beim Kauf von Beauty-Produkten keinerlei Zweifel daran haben möchtest, dass kein Tier für die Entwicklung deiner Kosmetika leiden musste, lohnt es sich, einen Blick auf die Verpackung zu werfen. Findest du dort ein Siegel mit einem hüpfenden Hasen, der sogenannte „Leaping Bunny“ (siehe oben), so ist garantiert, dass der Kosmetikartikel tierversuchsfrei produziert wurde. Der „Leaping Bunny“ ist nämlich das bekannteste Siegel für tierversuchsfreie Kosmetik und noch dazu international gültig. Marken, die den Hasen auf ihre Produkte drucken wollen, müssen sich dazu verpflichten, weder selbst Tierversuche vorzunehmen noch andere Unternehmen damit zu beauftragen. Und dies gilt nicht nur für das Endprodukt, sondern auch für alle darin enthaltenen Inhaltsstoffe. Zudem informieren viele Kosmetikhersteller auf ihrer Homepage darüber, wie sie ihre Produkte testen. Es lohnt sich also, vor dem Kauf online nachzusehen, ob die Kosmetik-Hersteller das Thema auf ihrer Seite behandeln. Zusätzlich versichern kannst du dich auf der Homepage von PETA (siehe weiter unten).

Was genau ist denn überhaupt mit veganen Beauty-Produkten gemeint? Vegan heißt, dass die Inhaltsstoffe eines Beatuy-Produkts keine tierischen Ursprünge haben dürfen. Aber sogar viele Naturkosmetik-Hersteller verwenden für ihre Produkte Inhaltsstoffe wie Milch, Honig oder Bienenwachs. Streng genommen ist das nicht vegan! Naturkosmetik oder Bio-Kosmetik ist also nicht automatisch vegan (und tierversuchsfrei). Viele Menschen gehen auch davon aus, dass vegane Kosmetikprodukte tierversuchsfrei sind, aber auch das ist kein Muss! Genauso kann ein Produkt ohne Tierversuche hergestellt worden sein, was jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass es auch vegan ist. Gar nicht so einfach!

Und wieder einmal rettet dich ein Siegel, wenn du dich wirklich darauf verlassen willst, dass dein Beauty-Produkt keinerlei tierische Substanzen enthält. Du erkennst das vegane Siegel an einer Blume und dem Schriftzug „Vegan“ (siehe unten). In vielen Fällen hilft aber auch ein Blick auf die Inhaltsstoffe des Produkts. Dazu solltest du jedoch die einzelnen Bezeichnungen kennen. Auch zu diesem Zweck hat PETA eine Liste veröffentlicht, die alle tierischen Inhaltsstoffe und ihre veganen Alternativen aufführt. Toll zu sehen ist jedenfalls, dass sich in Sachen vegane Kosmetik in den letzten Jahren viel getan hat und immer mehr vegane Beauty-Produkte auf den Markt gebracht werden. Ganz vorne mit dabei sind dabei zum Beispiel diese bekannten Marken:

Dr. Bronner's ist vor allem für Seifen, Körperlotionen und andere Pflegeprodukte bekannt. Abgesehen von zwei Produkten, die Bio-Bienenwachs enthalten, ist das Markensortiment komplett vegan und zu 100 Prozent tierversuchsfrei. Beauty-Produkte von Dr. Bronner's kannst du also ganz ohne schlechtes Gewissen shoppen!

NYX Cosmetics ist in der Drogerie zu finden und bietet eine riesige Auswahl an dekorativer Kosmetik an. Von Glitzerpigmenten über Contouring-Paletten bis hin zu Liquid Lipsticks – hier findest du alles, was das Beauty-Herz begehrt! Umso schöner, dass das Produktsortiment auch tierversuchsfrei und zum Großteil vegan ist.

Auch für die farbenfrohe Beauty-Brand Lush kommen Tierversuche nicht in die Tüte! Zudem ist das Unternehmen besonders darauf bedacht, keinen Verpackungsmüll zu produzieren, weshalb die Produkte entweder komplett unverpackt, oder in recyclebaren Verpackungen daherkommen. Außerdem bietet Lush jede Menge vegane Produkte an – juhuuu!

Du wünscht dir preiswerte, tierversuchsfreie Naturkosmetik, die noch dazu alle Beauty-Trends bedient? Dann bist du bei benecos definitiv an der richtigen Adresse! Und die hochwertigen, zertifizierten Produkte der Marke sind nicht nur „made in Germany“, sondern noch dazu (fast) alle vegan.

bareMinerals steht vor allem für Beauty-Produkte, die aus gesunden, natürlichen Mineralien hergestellt werden – und zwar ohne Tierversuche! Auch Veganer dürften bei dieser Marke fündig werden, denn die Produktauswahl ist groß und enthält sowohl „normale“ als auch vegane Kosmetika.

Diese Liste (die allerdings nur ein Auszug aus der langen Liste von PETA mit Cruelty-Free-Brands ist) verrät dir, für welche Marken und ihre Beauty-Produkte garantiert keine Tiere leiden müssen. Denn die folgenden Kosmetikhersteller haben PETA schriftlich versicht, dass sie keine Tierversuche durchführen, in Auftrag geben oder dafür bezahlen:

Die aktuelle und vollständige Liste von PETA kannst du hier einsehen.