Bachelor-Promi-Dinner: Bei Angelina und Jessica fliegen die Fetzten!

Bei den beiden hat sich wohl eine Menge aufgestaut! Angelina schreibt auf einmal echt heftige Dinge über Jessi bei Facebook. In ihrem Post heißt es: "Dieses Mädchen macht vor nichts Halt! Nicht einmal vor verlobten Männern. Schon in Afrika hatte sie einen festen Freund namens Sofian und genau deswegen war ich so sauer, dass sie sich damals im Pool so an Christian rangeschmissen hat! Man man man."