Babyalarm: Wann werd ich schwanger und wann nicht?

Ich hab Angst, dass ich schwanger bin - trotz Pille!

Luckystar100: Ich hab schon öfters mit meinem Freund geschlafen. Jetzt hab ich Angst, dass ich schwanger bin. Ich nehme zwar die Pille aber meine Regel ist noch nicht gekommen und sie sollte schon seit 2 Tagen da sein. Ich hab Angst, mit meinen Eltern zu sprechen oder mir einen Schwangerschaftstest zuholen. Was kann ich machen? Kann ich mir schon mit 12 einen Schwangerschaftstest in der Apotheke holen?

Dr.-Sommer-Team: Wenn du die Pille IMMER regelmäßig und nach Vorschrift genommen hast, ist es unwahrscheinlich, dass du schwanger bist. Auch dann, wenn deine Tage mal aussetzen oder etwas später kommen. Denn das kann auch andere Gründe haben als eine Schwangerschaft.

Doch wenn du nicht sicher bist, ob du bei der Einnahme einen Fehler gemacht hast, mach einen Schwangerschaftstest! Den bekommst du in jeder Apotheke oder Drogerie. Auch dann, wenn du erst 12 bist.

Zu deiner Angst, einen zu kaufen: Wer Sex hat muss einfach auch den Mut aufbringen, für die Folgen einzustehen! Dazu gehört dann auch, dass du in eine Apotheke gehst und dir einen Test kaufst. Schließlich warst du ja auch beim Arzt und hast dir die Pille verschreiben lassen. Da hast du ja schon bewiesen, dass du mutig genug bist. Also los, kauf dir den Test - trotz deiner Angst!

Geh zu Pro Familia: Traust du dich trotzdem nicht, einen zu kaufen, dann geh zur nächsten Pro Familia Beratungsstelle in deiner Nähe. Dort arbeiten verständnisvolle Ärztinnen, die mit dir den Schwangerschaftstest machen.

Niemand guckt dich dort deshalb schräg an oder macht dir Vorwürfe, dass du mit 12 schon Sex hast, obwohl das ja noch verboten ist. Außerdem stehen die Mitarbeiter dort alle unter Schweigepflicht. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass deine Eltern was davon erfahren, wenn du das nicht willst.

Wenn der Test positiv (schwanger!) ist: Dann brauchst du unbedingt Hilfe und musst sowieso mit deinen Eltern reden. Die Pro Familia Mitarbeiterinnen helfen dir dabei. Zum Beispiel, indem sie das Gespräch mit deinen Eltern gemeinsam mit dir führen.

