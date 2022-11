Autogramme anfordern: Tipps & Tricks!

* Schreibst Du an eine Autogramm-Adresse in Deutschland, solltest Du einen an Dich selbst adressierten und frankierten Rückumschlag dazulegen. Nimm am besten einen Din-A4-Umschlag - gern verschicken Stars größere Fotos als Autogramme!

* Schreib sowohl Deine Adresse als auch die Anschrift des Stars immer deutlich und ordentlich! Vergiss nicht, auch bei Deiner Adresse das Land ("Germany") dazuzuschreiben - wichtig, wenn Du ins Ausland schreibst!

* Leg Deinem Brief immer eine kurze, aber eindeutige Bitte um ein Autogramm bei! Auf Deutsch: "Hallo! Würden Sie mir bitte ein Autogramm von Sebastian Wurth schicken? Vielen Dank!" Auf Englisch: "Hello! Would you please send me an Autograph of Lady GaGa? Thank you!"

* Die meisten Stars beantworten ihre Fanpost - leider! - nicht selber. Viele lassen auch nur bedruckte und nicht selbst signierte Autogramme verschicken - Daumen klar nach unten! Es gibt aber immer wieder Ausnahmen: Wir haben zum Test mal an Jim Carrey und Nicolas Cage geschrieben - und von beiden kamen handsignierte Fotos zurück. Nicolas Cage hat sogar eine persönliche Widmung mit dem Vornamen des Absenders geschrieben! Daumen hoch!!!

* Ach ja: Sei bitte geduldig! Zwar ist die Post nach Übersee sehr fix - aber die Agenturen der Stars sind manchmal etwas überlastet. Es kann also durchaus ein paar Wochen dauern, bis Dein Autogramm in Deinem Briefkasten landet . . .