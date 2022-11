Ausgang: Wie lang darf ich mit 14 weg?

So überzeugst du deinen Vater!

Wenn Eltern so strikte Grenzen setzen, dann liegt das meistens daran, dass sie ihren Kindern nicht vertrauen. Zum Beispiel, weil die bisher nicht gezeigt haben, dass sie Verantwortung für sich übernehmen können. Oder die Eltern checken nicht, dass ihre Kinder größer werden und damit auch mehr Freiräume brauchen.

Wie ist das bei dir? Hat dein Vater Grund, dir zu misstrauen? Zum Beispiel, weil du dich oft nicht an Abmachungen hältst oder manchmal leichtsinnig bist?

Wenn ja, dann gewinn sein Vertrauen zurück, indem du ab sofort zuverlässig bist und jede Vereinbarung einhältst. Nach ein paar Wochen Bewährung kannst du dann viel besser mit ihm verhandeln.

Zum Beispiel so:

"Du, Dad, ich würde heute abend gern bis 22 Uhr raus. Wir wollen am See grillen. Tim, Marcel, Tobi und Dominik dürfen auch. Die kennst du ja. Und hell ist es ja dann auch noch. Ich wär so gern auch dabei! Außerdem sind ja Ferien, da muss ich nicht früh raus. Am Wochenende mäh ich dafür auch den Rasen."

Wenn du so mit deinem Vater sprichst, merkt er, dass du dir Gedanken gemacht hast und dir viel daran liegt. Du forderst nicht nur etwas, sondern du bietest sogar eine Gegenleistung an. So was beeindruckt manche Eltern.

Und die Tatsache, dass du ansprichst, dass es um 22 Uhr noch hell ist, zeigt auch, dass du die Sorge ernst nimmst, die bei vielen Eltern aufkommt, wenn ihre Kinder im Dunkeln noch unterwegs sind. Das schafft Vertrauen.

Auf diese Weise hast du gute Chancen auch mal länger raus zu dürfen. Also probier's mal aus!

