Ausfluss aus der Scheide: Warum du ihn hast!

Ausfluss: Mal mehr, mal weniger!

Du hast täglich leichten weißlich-gelben Ausfluss? Mal mehr, mal weniger? Das ist okay. Denn die Schleimhaut der Scheide wird ständig durch Sekrete feucht gehalten, damit sie nicht austrocknet. Und weil ständig neue Flüssigkeit nachkommt, fließt sie langsam, aber regelmäßig aus der Scheide heraus.

Hormone steuern: Wie stark oder schwach der Ausfluss ist, wird durch den Hormonhaushalt gesteuert und ist bei jeder Frau verschieden. Er ist bei einer Frau auch nicht immer gleich stark.

Mehr Ausfluss: Zu Beginn der Pubertät aber auch während des Eisprungs, an den sogenannten "fruchtbaren Tagen", nimmt der Ausfluss zu.

Mehr Ausfluss: Auch bei sexueller Erregung verstärkt sich die Feuchtigkeit in der Scheide. So erhöht sie die Gleitfähigkeit und wird geschmeidiger. Dadurch kann der Penis beim Geschlechtsverkehr leichter eindringen und sich schmerzfrei in der Scheide bewegen.

Weniger Ausfluss: Zu Beginn der Wechseljahre (wenn die Periode aufhört) lässt der Ausfluss bei den meisten Frauen nach.

Mal etwas mehr und dann wieder weniger Ausfluss zu haben, ist kein Grund zur Sorge, sondern total normal.

