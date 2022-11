Ihre größten sportlichen Erfolge sind der Gewinn der Halleneuropameisterschaften 2009 in Turin und die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin. Außerdem siegte Ariane Friedrich bei den U-20-Junioreneuropameisterschaften 2003 und bei der Universiade 2009 in Belgrad. In der deutschen Hochsprung-Welt ist die 28-Jährige schon lange die Nummer eins: Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften gewann sie in den Jahren 2004, 2007, 2008 und 2009 - bei den Deutschen Hallenmeistertitel in den Jahren 2004, 2006, 2007 und 2012.