Ariana Grande ist am Boden: Ihr Opa ist sehr krank

Man merkt sofort, wie fertig Ariana Grande wegen der Krankheit ihres Opas ist. Schon zum Weltkrebstag am 4. Februar schrieb sie auf Twitter: "Für meinen Opa, der dagegen ankämpft, und meine Tante Judy, die ihren Kampf verloren hat. Ich liebe euch und eure Kraft inspiriert mich! #Weltkrebstag #F*ckKrebs!" Ihre Tante verstarb vor rund zwei Jahren an Krebs.

Doch trotz der schlimmen Umstände will Ariana auch ihre Fans nicht hängen lassen. Auf ihrem Profil erklärt sie weiter: "Sorry, dass ich in letzter Zeit nicht so viel getwittert habe, meine Lieben. Aber ich bin etwas abgelenkt und fertig wegen meines Opas. Es muss ihm unbedingt besser gehen! Die gute Nachricht ist, dass wir ein richtig geiles Studio in Florida gefunden haben. So kann ich Zeit mit ihm verbringen und gleichzeitig mein Album fertig machen!"

Wir wünschen Ariana Grande und ihrem Opa Frank auf jeden Fall alles erdenklich Gute!