Ansprechen! Wer soll den ersten Schritt machen?

Der Junge oder das Mädchen? Gibt es da etwa Regeln, an die sich Junge und Mädchen besser halten sollten? Hier erfährst Du es!

Wie überall gibt es auch beim Flirten Regeln. Die wahrscheinlich älteste lautet: "Der Mann muss die Frau ansprechen. Das gehört sich so." Aber ist das noch aktuell? Jein! Die Zeiten, in denen der Junge den ersten Schritt machen muss, sind eindeutig vorbei! In Sachen Ansprechen gibt es beim Flirten keine feste Regel mehr. Natürlich ist es vollkommen in Ordnung, wenn man sich als Mädchen erobern lassen will und darauf wartet, dass der Junge auf das Mädchen zukommt. Aber: Es geht auch anders.