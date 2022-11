Analsex! Worauf muss ich achten?

Benedikt, 15: Ich würde gern das erste Mal mit meiner Freundin Analsex machen. Ich hab schon viel darüber gelesen, aber ich bin trotzdem unsicher: Was muss ich denn alles beachten? Im Internet steht, man soll vorher eine Darmspülung machen und vorher auf die Toilette gehen. Aber muss das wirklich sein? Bitte sagt mir, worauf wir achten müssen.

Dr.-Sommer-Team: Vor allem müsst Ihr vorsichtig sein!

Hallo Benedikt,

bei einer Darmspülung werden alle festen Stoffe aus dem Enddarm gespült, die der Körper normalerweise beim Gang zur Toilette selber ausscheidet – also Kot. Gewöhnlich wird so eine Spülung nur auf Anraten eines Arztes gemacht, wenn es eine medizinische Notwendigkeit dafür gibt. Einige Paare tun es allerdings trotzdem vor dem Analsex, weil sie den Sex dann als sauberer empfinden. Ohne Darmspülung käme ja sonst der Penis beim Eindringen in den After mit dem Kot der Partnerin/des Partners in Berührung. Trotzdem ist es nicht zwingend nötig, den Darm vorher zu reinigen. Du kannst genauso gut ein Kondom verwenden, mit dem Du Dich zusätzlich vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt.

Viel wichtiger ist, dass Ihr beim Analsex langsam und behutsam vorgeht. Denn sonst kann das Eindringen des Penis Deiner Freundin sehr wehtun. Außerdem ist die Gefahr groß, dass Risse an ihrem After entstehen. Und die sind sehr schmerzhaft und heilen nur langsam. Ein Gleitmittel macht es oft für beide angenehmer. Denn anders als bei der Scheide, entwickelt der After keine eigene Feuchtigkeit um gleitfähig zu werden. Geht es also langsam an und hört sofort auf, wenn es nicht für beide angenehm und erregend ist.

Dein Dr.-Sommer-Team

