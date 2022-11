Altersunterschied! Vorteile, Nachteile, was erlaubt und was verboten ist!

Jeder hat sein eigenes Tempo, wenn es um die innere und äußerliche Entwicklung geht. Und oft sind die Mädchen den Jungen in ihrer Entwicklung etwa ein Jahr oder etwas mehr voraus. Manchmal sind aber auch die Jungen reifer als die Mädchen.

Und so finden sich Paare zusammen, die ungewöhnliche Altersunterschiede haben oder zumindest altersmäßig weiter auseinander liegen. Ein sehr großer Altersunterschied kann jedoch auch unpassend sein, selbst wenn beide Gefühle füreinander haben. Denn es gibt gesetzliche Vorgaben, an die sich jeder halten muss. Vor allem, wenn es um sexuelle Handlungen geht!

Ausführliche Infos, ab wann du mit wem Sex haben darfst und was laut Gesetz verboten ist, gibt’s hier!