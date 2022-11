Alles über HIV und AIDS!

Was genau ist HIV und AIDS?

Aids heißt das Stadium der Erkrankung, in dem bereits bestimmte lebensbedrohliche Symptome auftreten. Das Virus schwächt das Immunsystem erheblich. Wenn die Viren nicht durch Medikamente behandelt werden, kann das Immunsystem so stark abbauen, dass Betroffene an den Folgen einer Erkrankung sterben.

Weltweit sind über 33 Millionen Menschen betroffen. Knapp 60.000 Menschen sind in Deutschland infiziert. Circa ein Viertel der Neudiagnosen in Deutschland betreffen Menschen, die jünger als 29 Jahre sind.

Wie bekommt man diese Krankheit?

Wenn Samenflüssigkeit, Scheidenflüssigkeit oder Blut eines Infizierten in den Körper eines gesunden Menschen gelangt, ist eine Ansteckung möglich. Das passiert vor allem:

• Beim Geschlechtsverkehr während der Menstruation.

• Während der Geburt. Eine Übertragung von der Mutter auf das Kind kann jedoch verhindert werden, wenn die Infektion vor der Entbindung bekannt ist.

• Bei der medizinischen Behandlung mit infiziertem Blut und Blutprodukten.

Wie bekomme ich sicher kein Aids?

Durch Küsse, Berührungen, Umarmungen oder Trinken aus einem Glas kannst Du Dich NICHT anstecken.

Gibt es Medikamente dagegen?

Beim HIV-Test wird das Blut auf Antikörper untersucht, die sich innerhalb von zwölf Wochen nach einer HIV-Infektion als Reaktion auf eine Ansteckung mit HIV bilden. Daher kann man mit einem HIV-Test erst drei Monate nach einer möglichen Infektion eine Ansteckung nachweisen. Einen Test kannst Du im Gesundheitsamt, beim Arzt oder bei der Aids-Hilfe machen.

Buchtipp zum Thema: "Positiv im Leben stehen"

Rex-Verlag Luzern

ISBN 978-37252-0862-3