Bravo Talent Guide: Alles rund ums Praktikum

Von der Schule direkt in die Arbeitswelt, wie soll das gehen? Ganz einfach: Mach schon in Deiner Schulzeit ein Praktikum und der Start in das Berufsleben fällt Dir gleich viel leichter. Bei einem Praktikum kannst Du in unterschiedliche Berufe reinschnuppern. So weißt Du nach dem Schulabschluss genau, was Du werden willst. Doch wo gibt es freie Plätze? Wie kommst Du an Dein Traumpraktikum? Was musst Du tun, damit es ein voller Erfolg wird? Wir haben die zehn wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Praktikum für Dich zusammengestellt.

Ein Praktikum ist nichts anderes als ein Job-Test! So kannst Du mehrere Berufe vorher ausprobieren – ohne Dich gleich für eine jahrelange Ausbildung entscheiden zu müssen. Und findest heraus, welcher Job wirklich zu Dir passt! Jetzt musst Du Dich nur noch um eine Lehrstelle in diesem Bereich bewerben!