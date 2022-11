Alkoholabsturz!?

Wir sagen Dir, was wichtig ist, wenn es anderen wegen zu viel Alkohol richtig schlecht geht.

Auf vielen Partys scheint es ganz normal zu sein, dass Alkohol mitgebracht und auch reichlich davon getrunken wird. Jugendliche dürfen das allein auf Partys eigentlich frühestens ab 16 Jahren. Hochprozentiges wie Wodka, Whisky oder Rum sogar erst ab 18 Jahren. Trotzdem tun es viele schon eher. Und einige übertreiben es leider manchmal heftig. Die Folgen sind nicht immer lustig. Ein Viertel aller Jungen und Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren schon mal auf Grund von zu viel Alkohol abgestürzt. Das heißt, sie haben die Kontrolle über ihren Körper und ihr Verhalten verloren und sind nicht mehr in der Lage, allein für ihre Sicherheit und Gesundheit zu sorgen. Wem das passiert, der ist in Gefahr! Deswegen gibt es hier die wichtigsten Tipps, was im Ernstfall zu tun ist: