Steckbrief Adam Lambert

Erste Erfahrung als Sänger auf der Bühne kann Adam Lambert bereits 2003 sammeln. Zu dieser Zeit lebt er nämlich für ungefähr ein halbes Jahr in der deutschen Hauptstadt Berlin und tritt dort in dem Musical „Hair“ auf. Ein Jahr später steht er für das Musical „The Ten Commandments“ (Die zehn Gebote) vor großem Publikum, welches in Los Angeles aufgeführt wird und in dem er die Rolle des Joshua übernimmt.