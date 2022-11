Ab wann muss ich zum Frauenarzt?

Maike, 12: Ich frage mich schon seit einiger Zeit, mit welchem Alter man zum Frauenarzt muss, wenn einem nichts weh tut und man auch kein Verhütungsmittel braucht. Könnt Ihr mir das sagen?

Dr.-Sommer-Team: Erst, wenn Du Fragen oder Beschwerden hast!

Liebe Maike,

Deine Frage ist leider nicht mit einem Satz zu beantworten. Denn es gibt kein festgelegtes Alter, mit dem ein Mädchen zum Frauenarzt gehen sollte. Meistens ergibt sich im Laufe der Pubertät ein Anlass, wegen dem Du dann ganz von Dir aus einen Gespräch mit einem Frauenarzt suchst. Doch wenn Du mit 12 Jahren normal entwickelt bist, kannst Du erst mal ohne Besuch beim Frauenarzt entspannt in die Pubertät starten.

Anders als viele glauben, ist auch der Beginn der Regel noch kein Grund, zum Arzt zu gehen. Du bist ja dadurch nicht krank. Wenn Du jedoch Regelbeschwerden hast, kann ein Frauenarzt oft weiterhelfen. Dasselbe gilt natürlich auch für Probleme wie Scheidenpilz, den auch schon Mädchen bekommen können, die noch keinen Sex hatten. Einige Mädchen gehen in der Pubertät zum Frauenarzt, um sich über eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs (HPV-Impfung) zu informieren und sich impfen zu lassen. Wer das möchte, sollte die Impfung möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr machen.

Mädchen, die mit etwa 15 Jahren noch keine Regel oder keine deutlich sichtbaren Anzeichen für den Beginn der Pubertät (zum Beispiel Weißfluss oder Brustwachstum) zeigen, sollten ebenfalls einen Arzttermin vereinbaren. Nur ein Arzt kann herausfinden, was in so einem Fall der Grund für den „Spätstart“ in die Pubertät ist.