Ab wann ist die Pille sicher?

Ronja, 15: Ich werde demnächst zum Frauenarzt gehen und mir die Pille verschreiben lassen. Aber ab wann ist die Verhütung mit der Pille sicher? Nachdem ich sie bis zu meiner nächsten Regel genommen habe oder ab der ersten Pille? Oder ist das ganz anders?

Dr.-Sommer-Team: Das kommt drauf an, wann Du mit der Einnahme beginnst!

Liebe Ronja,

wenn Du mit der ersten Pille am ersten Tag Deiner Regel beginnst, bist Du vom ersten Einnahmetag an sicher vor einer Schwangerschaft geschützt. Wenn Du allerdings an irgendeinem Tag zwischen einer Regel und der nächsten mit der Einnahme beginnst, ist der Schutz vor einer Schwangerschaft erst nach dem siebten Einnahmetag sicher gegeben. Empfohlen wird meistens, am ersten Tag der Regel zu beginnen. Klar. Denn dann bist Du von Anfang an sicher. Einige Jungen und Mädchen verhüten trotz der sicheren Pille beim Sex zusätzlich mit Kondom. Sie wünschen sich einfach doppelte Sicherheit und den zusätzlichen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, den nur ein Kondom bietet.

